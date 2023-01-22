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Bekçi alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 26 ile bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

22 Ocak 2023 Pazar 10:56
Bekçi alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu yapıldı. 26 ile (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları belirtilerek alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Bekçi Alımı
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