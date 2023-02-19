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Başer’den ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralanan depremzedeleri ziyaret etti.

19 Şubat 2023 Pazar 02:44
Başer’den ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Yozgat Sağlık Sen Başkanı Gökhan Eroğlu ve yönetimi hastanede tedavi görmekte olan depremzedeleri ziyaret ederek Miraç Kandil’lerini kutladılar.
Milletvekili Başer, ziyarette yaptığı açıklamada; “Gün birlik günü. Gün kardeşlik günü. Gün yaralarımızı sarma günü. Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzede kardeşlerimizi ailem ve teşkilat mensuplarımızla ziyaret ettik. Tedavi süreçleri hakkında doktorlarımızdan bilgi aldık. Kandillerini tebrik ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devletimiz büyük, milletimiz asildir. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Başerden Ziyaret
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