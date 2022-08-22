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Bakım onarım işi

Yozgat Bozok Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Diş Hekimliği binası bakım onarım işi yaptırılacak.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:15
Bakım onarım işi

Diş Hekimliği Tadilat ve Onarım İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Bakım Onarım Işi
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