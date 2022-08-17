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Bahçe alanı kiralama

Çayıralan Belediye Başkanlığından kafe, restoran ve çay bahçesi alanı kiraya verilecektir.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:21
Bahçe alanı kiralama

Cumhuriyet mahallesi 101 ada 6 ve 28 parselde kayıtlı Hal dükkânlarında bulunan Belediyeye Kafe Restoran ve Oyun Alanı ve İshaklı Mahallesi 216 ada 21 parselde kayıtlı bulunan Kaynarpınar Çakmak Çetin Mesire Alanı içerisindeki Kafe Restoran ve Çay bahçesi alanı 01.09.2022 Tarihinde Saat 14:30’ de Belediye Encümen odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçe Alanı Kiralama
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