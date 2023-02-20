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Aşı koridoru alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü-Yozgat Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları aşı koridoru satın alınacaktır.

20 Şubat 2023 Pazartesi 10:58
Aşı koridoru alınacak

Aşı yolu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Aşı Koridoru Alınacak
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