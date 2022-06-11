Arsa satışı

Yozgat İli, Yerköy İlçesinde bulunan 9 Kısım Arsa Satış İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Yerköy Belediye Başkanlığı ihale ile arsaları satacaktır.
Yozgat İli, Yerköy İlçesinde bulunan 9 Kısım Arsa Satış İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.