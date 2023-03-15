Mülkiyeti Akdağmadeni Belediyesine ait ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği Açık Artırma suretiyle satılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Akdağmadeni Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile arsa satışı yapılacaktır.
Mülkiyeti Akdağmadeni Belediyesine ait ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği Açık Artırma suretiyle satılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.