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Arsa satışı

Sırçalı Belediyesi'ne ait arsalar ihale ile satılacaktır.

23 Aralık 2022 Cuma 09:46
Arsa satışı

Mülkiyeti Sırçalı Belediyesine ait aşağıda özellikleri ve bilgileri yazılı arsalar 2886 sayılı kanunun 45-46-47. Maddesine göre açık arttırma usulü ile 04.01.2023 saat 10:00’da Sırçalı Belediye Başkanlığı toplantı salonunda satışı yapılacak olup; satışı yapılamayan parseller için 19.01.2023 tarihinde 10:00 ‘da ikinci kez Açık İhale Usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye katılan istekliler ,ihale saatinden önce dilekçe ile müracaat edecek, her arsa için ayrı ayrı en az almak istediği arsanın Muhammen bedelinin %3 oranında geçici teminat yatırılacaktır ve sadece o arsa için ihaleye katılabilecektir. Geçici teminat bedeli yatırılan makbuzun üzerine hangi ada parseli satın almak istiyorsa o arsanın bilgileri mutlaka yazılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Arsa Satışı
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