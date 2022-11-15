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Arsa satışı

Yamaçlı Belediye Başkanlığı ihale ile arsaları satacaktır.

15 Kasım 2022 Salı 09:21
Arsa satışı

Mülkiyeti Yamaçlı Belediyesine ait aşağıda özellikleri ve bilgileri yazı arsalar; 2886 sayılı kanunun 45-46-47. Maddesine göre açık artırma usulü 25.11.2022 saat 10:00 da Yamaçlı Belediye Başkanlığı toplantı odasında, yeterli katılım sağlanmaması durumunda 02.12.2022 tarihinde saat 14:00 da ikinci kez Açık İhale Usulü ile satış yapılacaktır. İhaleye katılan istekliler, ihale saatinden önce dilekçe ile müracaat edecek, arsanın muhammen bedelinin %3 oranında geçici teminat yatıracaklardır.
İhale üzerine kalan istekli arsa bedelini 15 gün içerisinde belediyemiz veznesine yatırmak zorundadır. İhale üzerine kalan istekli arsa bedelini yatırmaması durumunda yatırmış olduğu geçici teminat belediye veznesine irat kaydedilecek arsa satışı ikinci en avantajlı teklif sahibine kalacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Arsa Satışı
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