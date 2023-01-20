Arsa satılacak

Mülkiyeti Yamaçlı Belediyesine ait aşağıda özellikleri ve bilgileri yazı arsalar; 2886 sayılı kanunun 45-46-47. Maddesine göre açık artırma usulü 30.01.2023 saat 10:00 da Yamaçlı Belediye Başkanlığı toplantı odasında, yeterli katılım sağlanmaması durumunda 06.02.2023 tarihinde saat 14:00 da ikinci kez Açık İhale Usulü ile satış yapılacaktır. İhaleye katılan istekliler, ihale saatinden önce dilekçe ile müracaat edecek, arsanın muhammen bedelinin %3 oranında geçici teminat yatıracaklardır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…