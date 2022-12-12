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Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacak.

12 Aralık 2022 Pazartesi 09:23
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Araştırma Görevlisi Ve Öğretim Görevlisi Alımı
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