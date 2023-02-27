Araştırma görevlisi alımı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversitenin belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlileri alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…