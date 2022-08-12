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Araç kiralama

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından araç kiralama hizmeti alınacaktır.

12 Ağustos 2022 Cuma 09:39
Araç kiralama

Yozgat ili Boğazlıyan ilçesi merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda bulunan 9 yerleşim birimlerindeki 168 öğrencinin 6 taşıma merkezi okula 16 hat ( araç) ile 180 iş günü taşınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Araç Kiralama
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