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Araç kiralama

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından araç kiralama hizmeti alınacaktır.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:55
Araç kiralama

Boğazlıyan ilçesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 28 yerleşim yeri biriminden 33 araç ile 314 ilk/ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencisinin 12-eylül 2022 - 16 haziran 2023 tarihleri arasında 180 iş günü 13 taşıma merkezi okullara taşıması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Araç Kiralama
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