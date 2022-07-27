Araç kiralama

Boğazlıyan ilçesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 28 yerleşim yeri biriminden 33 araç ile 314 ilk/ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencisinin 12-eylül 2022 - 16 haziran 2023 tarihleri arasında 180 iş günü 13 taşıma merkezi okullara taşıması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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