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Akaryakıt satın alımı

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü akaryakıt satın alınacaktır.

08 Aralık 2022 Perşembe 10:12
Akaryakıt satın alımı

Akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Akaryakıt Satın Alımı
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