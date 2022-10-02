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Akademik personel alımı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak.

02 Ekim 2022 Pazar 13:28
Akademik personel alımı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite'nin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşullarının ilgili hükümleri uyarınca 70 öğretim üyesi alacak.
Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecek. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Akademik Personel Alımı
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