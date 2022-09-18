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Akademik personel alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 184 akademik personel alacak.

18 Eylül 2022 Pazar 13:36
Akademik personel alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca 184 Öğretim Üyesi alacak.
Daimi statüde alınacak Profesör ve Doçent adaylarının başvurularını ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Akademik Personel Alımı
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