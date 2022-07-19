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Akademik personel alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik personel alacak.

19 Temmuz 2022 Salı 12:11
Akademik personel alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartları taşıyan 85 öğretim üyesi istihdam edecek.
Başvurular şahsen veya resmi vekâletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Son Güncelleme: 19.07.2022 12:12
Anahtar Kelimeler:
Akademik Personel Alımı
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