Akademik personel alımı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara 16 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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