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Akademik personel alımı

Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Akademik Personel alacak

01 Ocak 2023 Pazar 13:03
Akademik personel alımı

Üniversitenin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/login/auth adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 01.01.2023 13:44
Anahtar Kelimeler:
Akademik Personel Alımı
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