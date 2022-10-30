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Akademik personel alımı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne öğretim üyesi alınacak.

30 Ekim 2022 Pazar 12:30
Akademik personel alımı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Akademik Personel Alımı
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