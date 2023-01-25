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21 personel alınacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personel Alacak

25 Ocak 2023 Çarşamba 09:41
21 personel alınacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 2 Avukat, 7 Memur, 4 Sekreter, 4 Hizmetli ve 4 Şoför alınacak.
Giriş sınavı; Avukat, Memur, Sekreter ve Hizmetli kadroları için sözlü sınav şeklinde, Şoför kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacak.
Sınav başvuruları 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10:00`da başlayıp 24 Şubat 2023 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek.
Adaylar başvurularını, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapmalıdır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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21 Personel Alınacak
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