ESAS NO : 2022/150 Esas

DAVALILAR : 1- BİLGİ TALAS Ertuğrul Gazi Mah. Iskın Cad. No:3 Kocasinan/ KAYSERİ

Davacı Ayşegül Hızıl tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş, kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/11/2023

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