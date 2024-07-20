İlçenin Karşıyaka Mahallesi 143 Ada 23,24,25(25 nolu parsel kısmen),28,30,31,32,33,37,38,278 nolu parseller ile 234 ada 8,10 nolu parselller 253 ada 11,12,13,14,15,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,65,66,67,68,69,70nolu parseller ,256 ada 1,2,3,4 nolu parseller 257 ada 5,29,30 nolu parseller 264 ada 24 nolu parsel ,273 ada 11 nolu parseller ,280 ada 3 nolu parseller üzerinde Meyve ağacı dikimi ve Meyve Bahçesi olarak Mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle 30 yıl süre ile kiralanması, Karşıyaka Mahallesi 279 Ada 3 parsel ,105 ada 8 parselin ve 280 ada 2 parsellerin bir kısmını içerisine alacak şekilde yaklaşık ekli krokide gösterilen 6.474,81 m2’lik taşınmazların Akvaryum Balıkçılığı Yapmak üzere Mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle 30 yıllığına kiralanması ,Karşıyaka mahallesi 143 ada 25 parsel sayılı 22.322,00 m2 taşınmazın 20 yıllığına Mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle Kiralanması ile Yeşilöz Mahallesinde Doğusunda Reis Bey Caddesi ,Kuzeyinde 597 Ada 5 Parselde bulunan Yaklaşık 829 m2 park alanı içerisindeki büfe ile birlikte kullanım alanları 3 yıllığına kiralanması işi 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

a)Kiralama

Adres Muhammen

Bedeli

(1 Yıllık) %3 Geçici Teminat Tutarı İhale Tarih ve Saati Süresi Karşıyaka Mahallesi 143 Ada 23,24,25(25 nolu parsel kısmen),28,30,31,32,33,37,38,278 nolu parseller ile 234 ada 8,10 nolu parselller 253 ada 11,12,13,14,15,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40, 41,42,43, 44, 45,46,47, 48,49,50,51,65,66,67,68,69,70 nolu parseller ,256 ada 1,2,3,4 nolu parseller 257 ada 5,29,30 nolu parseller 264 ada 24 nolu parsel ,273 ada 11 nolu parseller ,280 ada 3 nolu parseller üzerinde Meyve ağacı dikimi ve Meyve Bahçesi yapmak üzere 30 yıllığına Mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle Kiralanması 1 Yıllık Kira Bedeli 250.000,00 TL+KDV 225.600,00 TL 30/07/2024

14:00 30yıl 6.000.000,00 TL ile 5 yıllık kira bedeli peşin olacaktır. Karşıyaka Mahallesi 279 Ada 3 parsel ,105 ada 8 parselin ve 280 ada 2 parsellerin bir kısmını içerisine alacak şekilde yaklaşık ekli krokide gösterilen 6.474,81 m2’lik taşınmazların Akvaryum Balıkçılığı Yapmak üzere 30 yıllığına Mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle kiralanması 70.000,00 TL +KDV 63.000,00 TL 30/07/2024

14:00 30 yıl Karşıyaka mahallesi 143 ada 25 parsel sayılı 22.322,00 m2 taşınmazın 20 yıllığına Mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle Kiralanması 50.000,00 TL+KDV 30.000,00 TL 30/07/2024

14:00 20 yıl Yeşilöz Mahallesinde Doğusunda Reis Bey Caddesi ,Kuzeyinde 597 Ada 5 Parselde bulunan Yaklaşık 829 m2 park alanı içerisindeki büfe ile birlikte kullanım alanlarının kiralanması 12.000,00 TL+KDV 1.080,00 TL 30/07/2024

14:00 3 yıl

2.) Kiralama İhalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden 500,00TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler

İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

3.Kiralama İhalesi :30/07/2024 Salı günü saat 14:00da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4 İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

2) Tüzel kişi olması halinde:

-Ticaret sicil gazetesi,

-İmza beyannamesi veya imza sirküleri

b)Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

5. 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mustafa Erkut EKİNCİ

Belediye Başkanı