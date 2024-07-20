 İlçenin Karşıyaka Mahallesi 143 Ada 23,24,25(25 nolu parsel kısmen),28,30,31,32,33,37,38,278 nolu parseller ile 234 ada 8,10 nolu parselller 253 ada 11,12,13,14,15,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,65,66,67,68,69,70nolu parseller ,256 ada 1,2,3,4 nolu parseller 257 ada 5,29,30 nolu parseller 264 ada 24 nolu parsel ,273 ada 11 nolu parseller ,280 ada 3 nolu parseller üzerinde Meyve ağacı  dikimi ve Meyve Bahçesi olarak Mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle 30 yıl süre ile kiralanması, Karşıyaka Mahallesi 279 Ada 3 parsel ,105 ada 8 parselin ve 280 ada 2 parsellerin bir kısmını içerisine alacak şekilde yaklaşık ekli krokide gösterilen 6.474,81 m2’lik taşınmazların Akvaryum Balıkçılığı Yapmak üzere Mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle 30 yıllığına kiralanması ,Karşıyaka mahallesi 143 ada 25 parsel sayılı  22.322,00 m2  taşınmazın  20  yıllığına Mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle Kiralanması ile  Yeşilöz Mahallesinde Doğusunda Reis Bey Caddesi ,Kuzeyinde 597 Ada 5 Parselde bulunan Yaklaşık 829 m2 park alanı içerisindeki büfe ile birlikte kullanım alanları 3 yıllığına kiralanması işi  2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre  açık teklif usulü ile ihalesi  yapılacaktır.

a)Kiralama

 Adres

Muhammen
Bedeli
(1 Yıllık)

%3 Geçici Teminat Tutarı

İhale Tarih ve Saati

Süresi

Karşıyaka Mahallesi 143 Ada 23,24,25(25 nolu parsel kısmen),28,30,31,32,33,37,38,278 nolu parseller ile 234 ada 8,10 nolu parselller 253 ada 11,12,13,14,15,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40, 41,42,43, 44, 45,46,47, 48,49,50,51,65,66,67,68,69,70 nolu parseller ,256 ada 1,2,3,4 nolu parseller 257 ada 5,29,30 nolu parseller 264 ada 24 nolu parsel ,273 ada 11 nolu parseller ,280 ada 3 nolu parseller üzerinde Meyve ağacı  dikimi ve Meyve Bahçesi yapmak üzere 30 yıllığına Mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle   Kiralanması

1 Yıllık Kira Bedeli 250.000,00 TL+KDV

225.600,00 TL

30/07/2024
 14:00

30yıl

6.000.000,00 TL ile 5 yıllık kira bedeli peşin olacaktır.

Karşıyaka Mahallesi 279 Ada 3 parsel ,105 ada 8 parselin ve 280 ada 2 parsellerin bir kısmını içerisine alacak şekilde yaklaşık ekli krokide gösterilen 6.474,81 m2’lik taşınmazların Akvaryum Balıkçılığı Yapmak üzere 30 yıllığına Mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle   kiralanması

70.000,00 TL +KDV

63.000,00 TL

30/07/2024
14:00

30 yıl

Karşıyaka mahallesi 143 ada 25 parsel sayılı  22.322,00 m2  taşınmazın  20  yıllığına Mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle Kiralanması

50.000,00 TL+KDV

30.000,00 TL

30/07/2024
 14:00

20 yıl

Yeşilöz Mahallesinde Doğusunda Reis Bey Caddesi ,Kuzeyinde 597 Ada 5 Parselde bulunan Yaklaşık 829 m2 park alanı içerisindeki büfe ile birlikte kullanım alanlarının kiralanması

12.000,00 TL+KDV

 1.080,00 TL

30/07/2024
14:00

3 yıl

2.) Kiralama  İhalesine  katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden 500,00TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler

İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine  teslim edilecektir.

3.Kiralama   İhalesi :30/07/2024 Salı  günü saat 14:00da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4   İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri  her  ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

    1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

    2) Tüzel kişi olması halinde:

        -Ticaret sicil gazetesi,

        -İmza beyannamesi veya imza sirküleri

b)Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

   1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

5. 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                                                                                             Mustafa Erkut EKİNCİ
                                                                                                                 Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02063041