Mülkiyeti Belediyemize ait Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Salih Paşa Parkı içerisinde bulunan Çay ocağı ve kullanım alanları, Yeşilöz Mahallesinde Doğusunda Reis Bey Caddesi ,Kuzeyinde 597 Ada 5 Parselde bulunan Yaklaşık 829 m2 park alanı içerisindeki büfe ile birlikte kullanım alanları, Çay Mah. Hal Sokak No:13 te bulunan Oto yıkama yerlerinin Kiralanması, İlçemiz mücavir alan içerisinde oluşan ambalaj atıklarının kaynağından ayrı olarak toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi ile ilgili imtiyaz hakkının devredilmesi işi ile İlçenin Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2.kat No 87/6 -7-8 numaradaki bağımsız işyerleri ve Yenidoğan mahallesi 1873 ada 5 parselde bulunan arsanın satışı 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

a)Kiralama

Adres Muhammen

Bedeli(1 Yıllık) %3 Geçici Teminat Tutarı (TL İhale Tarih ve Saati Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Salih Paşa Parkı içerisinde bulunan Çay ocağı ve kullanım alanları 140.000,00 TL+KDV 12.600,00 TL 02/07/2024

14:00 İlçemiz mücavir alan içerisinde oluşan ambalaj atıklarının kaynağından ayrı olarak toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi ile ilgili imtiyaz hakkının devredilmesi işi 72.000,00+KDV 6.480,00 TL 02/07/2024

14:00 Yeşilöz Mahallesinde Doğusunda Reis Bey Caddesi ,Kuzeyinde 597 Ada 5 Parselde bulunan Yaklaşık 829 m2 park alanı içerisindeki büfe ile birlikte kullanım alanları 12.000,00 TL+KDV 1.080,00 TL 02/07/2024

14:00 Çay Mah. Hal Sokak No:13 te bulunan Oto yıkama yeri 12.000,00 TL+KDV 1.080,00 TL 02/07/2024

14:00

b)Satış

ADRES Ada Parsel Alanı (m2) Niteliği Muhammen

Bedeli (TL) %3 Geçici Teminat Tutarı (TL) İlçenin Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2.kat No 87/6 numaradaki bağımsız işyeri 1310 2 51 Büro 1.000.000,00 30.000,00 TL İlçenin Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2.kat No 87/7 numaradaki bağımsız işyeri 1310 2 46 Büro 1.000.000,00 30.000,00 TL İlçenin Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2.kat No 87/8 numaradaki bağımsız işyeri 1310 2 43 Büro 1.000.000,00 30.000,00 TL Yenidoğan Mah. 1873 5 616,84 Arsa 925.260,00 TL 27.800,00 TL

2.) Kiralama ve Satış İhalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden 250,00TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler

İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

3.Kiralama ve Satış İhalesi :02/07/2024 Salı günü saat 14:00da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4 İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

2) Tüzel kişi olması halinde:

-Ticaret sicil gazetesi,

-İmza beyannamesi veya imza sirküleri

b)Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

e) Çay mahallesi Çay ocağı ve kullanım alanları, Yeşilöz mahallesi 597 ada 5 parselde yer alan büfe ve kullanım alanları ile Çay mahallesinde bulunan oto yıkama yerinin kiralanması ihalesine katılacak olanlar Kurum, Kuruluş veya Özel sektörde bu işi yaptığına dair En az 3 yıl İş deneyimi gösterir Sözleşme ve belgeler.

5. 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mustafa Erkut EKİNCİ

Belediye Başkanı