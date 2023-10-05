İlçemiz Aşağı Mahalle Ada: 797, Parsel: 3 Numaralı taşınmazın 5-6-7-9-10-11 Bağımsız Bölüm Numaralı İşyerleri, Yenidoğan Mahallesi Ada: 598, Parsel: 2 taşınmaz arsa, Çarşı Mahallesi Ada: 62, Parsel: 390 6 Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken ve Çarşı Mahallesi Ada: 405, Parsel: 12 taşınmaz arsa 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma suretiyle satışları yapılacaktır.

SIRA NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO TAŞINMAZ NO MAHALLE ADA PARSEL HİSSE ORANI İMAR

DURUMU TAŞINMAZ

YÜZÖLÇÜMÜ (M2) TOPLAM

MUHAMMEN

BEDEL GEÇİCİ

TEMİNAT BEDELİ İHALE

TARİHİ 1 5 126843177 Aşağı Mahalle 797 3 11/100 Ticaret

E=1.20

Yençok=12.50m. 424,40 5.000.000,00 TL + %20 KDV 150.000,00 TL 13.10.2023 Cuma Saat 13:45 2 6 126843178 Aşağı Mahalle 797 3 11/100 Ticaret

E=1.20

Yençok=12.50m. 424,40 5.000.000,00 TL + %20 KDV 150.000,00 TL 13.10.2023 Cuma Saat 14:00 3 7 126843179 Aşağı Mahalle 797 3 13/100 Ticaret

E=1.20

Yençok=12.50m. 456,40 5.250.000,00 TL + %20 KDV 157.500,00 TL 13.10.2023 Cuma Saat 14:15 4 9 126843181 Aşağı Mahalle 797 3 1/100 Ticaret

E=1.20

Yençok=12.50m. 46,39 750.000,00 TL + %20 KDV 22.500,00 TL 13.10.2023 Cuma Saat 14:30 5 10 126843182 Aşağı Mahalle 797 3 1/100 Ticaret

E=1.20

Yençok=12.50m. 46,39 750.000,00 TL + %20 KDV 22.500,00 TL 13.10.2023 Cuma Saat 14:45 6 11 126843183 Aşağı Mahalle 797 3 1/100 Ticaret

E=1.20

Yençok=12.50m. 46,66 750.000,00 TL + %20 KDV 22.500,00 TL 13.10.2023 Cuma Saat 15:00 7 92020237 Yenidoğan Mahallesi 598 2 TAM Konut

Yapı Nizamı (A-3) 476,49 925.980,00 TL + %10 KDV 27.779,40 TL 13.10.2023 Cuma Saat 15:15 8 6 129242240 Çarşı Mahallesi 62 390 TAM Net:135.82 m2

Brüt: 155.96 m2 155,96 1.300.000,00 TL + %20 KDV 39.000,00 TL 13.10.2023 Cuma Saat 15:30 9 129593529 Çarşı Mahallesi 405 12 TAM Konut

Yapı Nizamı (A-3) 1.171,24 2.342.480,00 TL + %10 KDV 70.274,40 TL 13.10.2023 Cuma Saat 15:45

1- İhale ile ilgili şartname ve diğer belgeler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

2- Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen işyeri, arsa ve mesken nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Boğazlıyan Belediyesi Toplantı Salonunda şartname gereğince yapılacaktır.

3- İstekli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde ihale bedelinin %50 'sini peşin, kalan %50'sini ihale kararının tebliğinden itibaren (45) gün içerisinde ödenecektir. Taksitlerin zamanında yatırılmaması durumunda gecikme faizi uygulanacaktır.ihale kararının tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde bedelin tamamını peşin yatırılması halinden %10 indirim uygulanacaktır.

4- İhaleye katılmak isteyenler belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;

a) Şirket ise: İmza Sirküsü, Sanayi ve Ticaret Odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu

b) Şahısların İştiraki halinde ise: Nufüs cüzdan sureti, İkamtgah ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.

5- Satış sonrasında oluşacak her türlü vergi, resim, KDV, harçları (damga vergisi, karar pulu) ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6- İsteklilerin Geçici Teminatı yatırıldıklarına dair belge ve ikametgah belgesini hazır bulundurmaları.

7- Geçici teminat bedelleri Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Şartname 500,00 TL karşılığında Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.