İlçemiz Aşağı Mahalle Ada: 797, Parsel: 3 Numaralı taşınmazın 5-6-7-9-10-11 Bağımsız Bölüm Numaralı İşyerleri, Yenidoğan Mahallesi Ada: 598, Parsel: 2 taşınmaz arsa, Çarşı Mahallesi Ada: 62, Parsel: 390 6 Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken ve Çarşı Mahallesi Ada: 405, Parsel: 12 taşınmaz arsa 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma suretiyle satışları yapılacaktır.
|
SIRA NO
|
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
|
TAŞINMAZ NO
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
HİSSE ORANI
|
İMAR
|
TAŞINMAZ
|
TOPLAM
|
GEÇİCİ
|
İHALE
|
1
|
5
|
126843177
|
Aşağı Mahalle
|
797
|
3
|
11/100
|
Ticaret
|
424,40
|
5.000.000,00 TL + %20 KDV
|
150.000,00 TL
|
13.10.2023 Cuma Saat 13:45
|
2
|
6
|
126843178
|
Aşağı Mahalle
|
797
|
3
|
11/100
|
Ticaret
|
424,40
|
5.000.000,00 TL + %20 KDV
|
150.000,00 TL
|
13.10.2023 Cuma Saat 14:00
|
3
|
7
|
126843179
|
Aşağı Mahalle
|
797
|
3
|
13/100
|
Ticaret
|
456,40
|
5.250.000,00 TL + %20 KDV
|
157.500,00 TL
|
13.10.2023 Cuma Saat 14:15
|
4
|
9
|
126843181
|
Aşağı Mahalle
|
797
|
3
|
1/100
|
Ticaret
|
46,39
|
750.000,00 TL + %20 KDV
|
22.500,00 TL
|
13.10.2023 Cuma Saat 14:30
|
5
|
10
|
126843182
|
Aşağı Mahalle
|
797
|
3
|
1/100
|
Ticaret
|
46,39
|
750.000,00 TL + %20 KDV
|
22.500,00 TL
|
13.10.2023 Cuma Saat 14:45
|
6
|
11
|
126843183
|
Aşağı Mahalle
|
797
|
3
|
1/100
|
Ticaret
|
46,66
|
750.000,00 TL + %20 KDV
|
22.500,00 TL
|
13.10.2023 Cuma Saat 15:00
|
7
|
92020237
|
Yenidoğan Mahallesi
|
598
|
2
|
TAM
|
Konut
|
476,49
|
925.980,00 TL + %10 KDV
|
27.779,40 TL
|
13.10.2023 Cuma Saat 15:15
|
8
|
6
|
129242240
|
Çarşı Mahallesi
|
62
|
390
|
TAM
|
Net:135.82 m2
|
155,96
|
1.300.000,00 TL + %20 KDV
|
39.000,00 TL
|
13.10.2023 Cuma Saat 15:30
|
9
|
129593529
|
Çarşı Mahallesi
|
405
|
12
|
TAM
|
Konut
|
1.171,24
|
2.342.480,00 TL + %10 KDV
|
70.274,40 TL
|
13.10.2023 Cuma Saat 15:45
1- İhale ile ilgili şartname ve diğer belgeler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
2- Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen işyeri, arsa ve mesken nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Boğazlıyan Belediyesi Toplantı Salonunda şartname gereğince yapılacaktır.
3- İstekli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde ihale bedelinin %50 'sini peşin, kalan %50'sini ihale kararının tebliğinden itibaren (45) gün içerisinde ödenecektir. Taksitlerin zamanında yatırılmaması durumunda gecikme faizi uygulanacaktır.ihale kararının tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde bedelin tamamını peşin yatırılması halinden %10 indirim uygulanacaktır.
4- İhaleye katılmak isteyenler belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;
a) Şirket ise: İmza Sirküsü, Sanayi ve Ticaret Odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu
b) Şahısların İştiraki halinde ise: Nufüs cüzdan sureti, İkamtgah ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.
5- Satış sonrasında oluşacak her türlü vergi, resim, KDV, harçları (damga vergisi, karar pulu) ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
6- İsteklilerin Geçici Teminatı yatırıldıklarına dair belge ve ikametgah belgesini hazır bulundurmaları.
7- Geçici teminat bedelleri Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Şartname 500,00 TL karşılığında Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.