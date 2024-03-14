1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın 10.464,46 m2 nin 6.131,40 m² si gübre üretim ve paketleme tesisi yapılmak amacıyla 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Çekerek Hükümet Konağı(Kaymakamlık Binası) 2. Katında bulunan Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerin, ikametgah ilmühaberlerini, nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisini ve Türkiye’de adres beyanını, vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi,

b) Taşınmazın satışına ait geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun(mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

c) Tüzel Kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) şartlarından ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir..

3- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Çekerek Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Teklifler posta ile de verilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- İhale bedeli üzerinden ayrıca %1 Döner Sermaye Ücreti tahsil edilecektir.

7-İhaleye katılanların; a) Yasal Yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi numarasını bildirmeleri gerekmektedir. d) Geçici teminat yatırmış olmaları (2886 Devlet İhale kanununda belirtilen örneğine uygun olacak mevduat katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca hariç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri vermeleri e) Özel Tüzel hukuk kişilerinin Yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idarelerin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu bildirir belge vermeleri şarttır.

8-İrtifak hakkı verilecek taşınmazın yıllık ihale bedeli peşin olarak defaten ödenir.

9-İrtifak hakkı ihalelerinin onayına müteakip, gerekmesi halinde fiili kullanım olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit ve terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planlarının yaptırılması değiştirilmesi yada uygulama projelerinin hazırlanması onaylatılması ile söz konusu ; gübre üretim ve paketleme tesisi yapılacak projenin onaylanması ve hazırlatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla üzerinde ihale kalan yatırımcıya ön izin sözleşmesi düzenlenmesi düzenlemek suretiyle 1(bir) yıl süreli ön izin verilecektir. Ön izin verilmesi gereken hallerde, ayrıca bedel taktiri yapılmayacak olup, Ön izin bedeli İhalesi sonucu oluşacak bedelin yüzde yirmisi olarak belirlenecektir. Ancak ön izin verilecek alanda hak sahibinin fiili kullanımının olması halinde, Ön izin bedeli irtifak hakkı bedeli olarak belirlenecektir.

İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/ ve www.yozgat.csb.gov.tr internet adreslerinden de görülebilir.

TEL: (354) 3468 13 01

İRTİFAK HAKKINA KONU TAŞINMAZIN;

İli: Yozgat İlçesi: Çekerek

S.NO İLÇESİ Mahallesi CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ m² İRTİFAK HAKKI VERİLCEK ALAN m² İMAR DURUMU İRTİFAK HAKKI AMACI İRTİFAK HAKKI SÜRESİ(YIL) İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Çekerek Bağlarbaşı Arsa 437 36 10.464,46 6.131,40 İmarlı Gübre Üretim ve Paketleme Tesisi 30 74.000,00 TL. 22.200,00 TL 26.03.2024 11:00