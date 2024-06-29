Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011 yılından beri uygulanan IPARD I ve IPARD II Programları kapsamında bugüne kadar 25 bin 489 adet tesis ve proje Türkiye'ye kazandırıldı. Program kapsamında girişimcilere toplam 45,5 milyar TL hibe desteği verildiğini hatırlattı.

Programın büyük ilgi görmesi üzerine IPARD III Programı 2024 yılı itibarıyla Yozgat dahil 81 ile yaygınlaştırıldı. Başvuru sayısında büyük oranda artış beklendiği için ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Böylelikle IPARD III Programı'nın toplam bütçesi ise 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldı.

2024 yılından itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak olan IPARD III Programı kapsamında, başvuru yapacakların projelerinin ön hazırlıklar sürecini rahatça yürütebilmeleri ve inceleme aşamasının hızlandırılması amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlandı. 'IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi' mart ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Söz konusu takvime uygun olacak şekilde IPARD III Programı 1. Çağrı İlanı “Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" başlığıyla 21 Mart 2024 tarihinde yayımlandı. 5 Nisan-14 Haziran 2024 tarihleri arasında kabul edilen başvurular kapsamında IPARD III 1. Başvuru Çağrı İlanı sürecinde tüm illerden proje kabulü gerçekleştirilerek toplam 1.029 proje başvurusu alındı.

Birinci Çağrı İlanı başvurularının tamamlanmasının ardından IPARD Programı'nda yer alan sıralama kriterleri dikkate alınarak puanlamaya göre sıralama yapılıyor ve çağrı bütçesi dahilinde inceleniyor. Yaklaşık 3 ay gibi bir süre sonunda tüm kontrollerin tamamlanarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşmelerin imzalanması hedefleniyor.

“IPARD III PROGRAMI 2. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI YAYIMLANDI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanının 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yayımlandığını duyurdu.

Çağrı ilanının “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" başlığıyla duyurulduğunu belirten Yumaklı, “Bu çağrı ilanının toplam destek bütçesi 80 milyon avro olarak belirlendi" ifadesini kullandı.

IPARD-III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı döneminde, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri başlığı altında Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması, Zanaatkârlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri, Kültür Balıkçılığı, Makine Parkları ile Yenilenebilir Enerji Tesisleri sektörlerinde sunulacak projelerin yapım işleri, makine-ekipman ile hizmet alımları ve görünürlük harcamalarına yönelik giderlerinin destekleneceğini vurgulayan Yumaklı, şu bilgileri aktardı:

“IPARD-III Programı gereğince; Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde hibe oranı yüzde 60 olup genç çiftçiler ve sertifikalı organik tarım üreticileri tarafından yapılacak yatırımlar için bu oran yüzde 70'e kadar çıkabilecek. Ayrıca projede atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi (atık malzemelerin verimli şekilde yeniden kullanımı) ile ilgili olarak yapılacak harcamalar için de o harcamaya özel ilave olarak yüzde 10 oranında hibe desteği sağlanabilecek. Proje başvurularındaki toplam hibe oranı ise yüzde 75'i geçemeyecektir.

IPARD-III Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında, yatırımcılar proje başvurularının online sistem kayıtlarını 12 Temmuz–16 Ağustos 2024 tarihleri arasında https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Başvuru paketlerini de 29 Ağustos 2024 tarihine kadar 42 TKDK İl Koordinatörlüğü ve 39 ilde faaliyet gösteren TKDK İl İrtibat Ofislerine teslim edebilecekler. Daha sonra da projelerin kontrolleri gerçekleştirilip desteklenmek üzere seçilen projeler kamuoyu ile paylaşılacak."

“KIRSAL ALANLARDA YENİ İŞ İMKANLARI OLUŞTURULACAK"

Yumaklı, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında bulunan açık alanda bitkisel üretim faaliyetleri için makine ekipman desteğine bu çağrıda başvuru alınmayacağına dikkati çekerek söz konusu yatırımlar için 2024 yılı içerisinde ayrı bir çağrıya çıkılacağını belirtti. Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

“Alınan başvuruların toplam destek tutarının çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programı'nda ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri başlığı altında verilecek IPARD destekleri kapsamında hayata geçecek yatırımlar ile kırsal alanlarda mevcut iş faaliyetlerinin geliştirilmesini ve yeni iş alanları oluşturmasını, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesini, böylece kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi bir bölgesel denge sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı dönemimizin üreticilerimize, girişimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

DEPREM AFETİNDEN ETKİLENEN İLLERDE YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜ ÖZELİNDE DÜZENLEME

Başvuru Çağrı İlanına ilişkin detaylı bilgilere https://www.tkdk.gov.tr/Duyuru/ipard-iii-programi-ikinci-basvuru-cagri-ilani-yayimlandi-11530 internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

IPARD Programı kapsamında desteklenen 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri' altındaki yenilenebilir enerji sektörü projeleri değerlendirilirken başvuru sahiplerinin son 3 yıllık dönemdeki elektrik tüketim verileri inceleniyor.

Bu çerçevede, IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanında 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerde yenilenebilir enerji projesi başvurusunda bulunacak girişimcileri mağdur etmemek amacıyla istisnai bir düzenleme yapıldı.

Düzenlemeye ilişkin detaylı bilgilere https://www.tkdk.gov.tr/Duyuru/deprem-afetinden-etkilenen-illerde-302-7-yenilenebilir-enerji-sektoru-ozelinde-duzenleme-11529 internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.