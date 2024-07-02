ESAS NO : 2021/370 Esas

KARAR NO : 2024/183

Davacı, AHMET YALÇINKAYA ile Davalı, ILHAM AFIR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Yozgat ili, Boğazlıyan İlçesi, Uzunlu Kemaliye Mahallesi/köyü Cilt:36 Hane:69 BSN:32 T.C.Kimlik No: 44989941794 ile nüfusa kayıtlı Zafer ve Zübeyde'dan olma, 25/04/1978 doğumlu davacı AHMET YALÇINKAYA ile aynı yer Bsn: 0 Yabancı Kimlik No: 99507617330 ile nüfusa kayıtlı Drıss ve Ezzahra'dan olma, 04/06/1994 doğumlu davalı ILHAM AFIR'ın evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle TMK'nın 166/1-2 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Dair; davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda, HMK'nın 341/1'inci ve 345'inci maddeleri gereği, gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde, Mahkememize veya başka bir yer (Aile ) mahkemesine (başvurana ücretsiz bir istinaf başvurusu alındı belgesi verilerek) verilecek dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, HMK'nın 294/3'üncü maddesi gereği, verilen hüküm alenen okundu usulen anlatıldı.26/06/2024