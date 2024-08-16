Dekan Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, “Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak, yeni eğitim-öğretim döneminde aramıza katıldığınız için sizleri tebrik ediyor ve en içten duygularımızla hoş geldiniz diyoruz. Bu önemli ve anlamlı yolculuğa başlarken, bizler de sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Dündar mesajında şunları söyledi: “İlahiyat eğitimi, sadece akademik bir birikim değil, aynı zamanda manevi değerlerin, ahlaki sorumlulukların ve toplumsal bilincin de şekillendiği bir süreçtir. Bu süreçte, sizlerin hem bireysel gelişiminizi en üst seviyeye çıkarmanızı hem de topluma faydalı birer birey olmanızı temenni ediyoruz. Fakültemiz, güçlü akademik kadrosu, zengin kütüphane kaynakları ve çağdaş eğitim imkânlarıyla sizlere en iyi şekilde rehberlik etmeye hazırdır. Sizlerden beklentimiz; bilgiye açık, eleştirel düşünebilen, araştırmacı ve duyarlı bireyler olarak yetişmenizdir. Yeni dönemin sizler için başarılarla dolu, verimli ve keyifli geçmesini diliyor, bu süreçte her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ailesine bir kez daha hoş geldiniz.”

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇESİ

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Yozgat ilinde din bilimleri ve ilahiyat eğitimi vermek amacıyla kurulmuştur. Fakültemiz, Millî Eğitim Bakanlığının 13.09.2010 tarihli ve 16319 sayılı yazısı üzerine, 28 Mart 1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13 Eylül 2010 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.

Kuruluşundan bu yana hızla gelişen ve kaliteli eğitim anlayışını benimseyen İlahiyat Fakültemiz, İslami ilimlerin yanı sıra sosyal bilimler alanında da eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Fakülte olarak amacımız, öğrencilere İslami ilimlerin temel konularında bilgi ve beceri kazandırmak, dinî ve ahlaki değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek ve eleştirel düşünme ile analitik yetenekler kazandırarak dini ve toplumsal sorunlara çözüm üretebilecek donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

Fakültemiz, Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ile hayırsever işadamı Bilal Şahin arasında yapılan protokol sonucu inşa edilen iki eğitim binası ve bir uygulama camiinden oluşmaktadır. Ana bina, Bilal Şahin tarafından yapılarak 22 Aralık 2011 tarihinde teslim edilmiştir. Yaklaşık 5150 m² kapalı alana sahip bu bina içinde, 12 derslik, 2 büyük amfi, bir konferans salonu ve öğretim üyeleri ofisleri yer almaktadır. Ek bina ise 27 derslik, 2 mescit, 4 dil laboratuvarı, kantin, konferans salonu, kütüphane ve öğretim elemanı ofislerinden oluşmaktadır. Bu binadaki kütüphane ve derslikler de Bilal ŞAHİN tarafından tefriş edilmiştir. İki bina arasında yine Bilal Şahin tarafından yaptırılan "uygulama camii" bulunmaktadır.

İlahiyat Fakültesi, 2012 yılından itibaren öğrenci kabul etmekte olup, bir yıllık zorunlu hazırlık eğitiminin ardından dört yıllık lisans eğitimi sunmaktadır. Fakültemizde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç ana bölüm bulunmaktadır. Mezunlarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve çeşitli kamu kurumlarında görev alabilmektedirler.

Kaliteli akademik kadrosu ve modern eğitim olanakları ile Türkiye'nin önemli ilahiyat fakültelerinden biri olma yolunda ilerleyen Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, öğrencilere çeşitli burs imkânları, yurt dışı eğitim programları ve bilimsel araştırma projeleri gibi olanaklar sunarak, akademik ve kişisel gelişimlerinde destek olmaktadır.

Fakülte, Atatürk Yolu 7. km'de bulunan Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Doğu Kampüsü’nde yer almaktadır.