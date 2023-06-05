Hububat ekili alanlarda sarı pas ve septorya (yaprak lekesi) hastalıklarına karşı erken dönemde ilaçlamanın önemi değinen İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan uyarılar tam gaz sürüyor.

“YÜZDE 40'A VARAN VERİM KAYBI YAŞATABİLİR”

Yetkililerce yapılan açıklamada, “En yaygın pas türü olarak bilinen sarı pas, epidemi olduğu yıllarda özellikle hastalığa karşı hassas çeşitlerde yüzde 40'a varan verim kayıpları yaşatabiliyor. Buğdayın sap, başak ve yapraklarında görülebilirse de asıl yeri yapraklardır. Yaprağın üst yüzeyinde makine dikişi gibi sarı püstüller oluşturur. Bu püstüllerin dizilişi bir çizgiyi andırdığı için bu pasa Çizgi Pası da denilir. Yüksek nem veya yağış hastalığın oluşmasını tetikler. Hastalığın oluşması için optimum sıcaklık 10-15 derecedir. Kültürel önlemler şu şekilde: Havalanmayı engellemesi ve nem artışına neden olduğu için sık ekim yapılmamalıdır. Yabancı ot mücadelesi tekniğine uygun ve zamanında yapılmalıdır. Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır. Paslara karşı dayanıklı buğday çeşitleri kullanılmalıdır. Çevredeki ara konukçular imha edilmelidir” denildi.

“İLAÇLAMASINA BAŞLANMALI”

İlaçlama zamanı ile ilgili ise yetkililer tarafından şu ifadelere yer verildi: “Sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (yüzde 90 orantılı nem ve 15-20 derece sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa, kullanılan ilacın etki süresine göre ilaçlama tekrarlanabilir.” Ahmet Ayverdi