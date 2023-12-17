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Konu ile alakalı bir açıklama yapan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sağlık Politikaları Başkanı hemşehrimiz Taner Demirer, “Kararın 9 gün sonraya bırakılması piyasada derin bir kaos ve ilaç yokluğuna yol açacak, yine eczaneler günah keçisi ilan edilecek” dedi.

Demirer açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Yerli ve Milli bir ilaç politikası olmayan Türkiye’nin ilaç sıkıntısı artarak devam edecektir. 20 yıllık AKP iktidarında yerli ilaç sanayi ve yerli ilaç üretimi göz ardı edilmiş ve Türkiye ilaçta tamamen dışa bağımlı hale getirilmiştir. Bugün Avrupa ve Kuzey Amerika’ya kıyasla maalesef vatandaşlarımızın sadece yüzde 15’i yenilikçi ilaçlara ulaşabilmektedir. Gerçekten uzak döviz kurları, ilaç ve hammadde ithalatını ciddi anlamda zora sokmuş, yeni ilaçların ruhsat ve geri ödeme aşamalarında istenen ilave indirimler firmaları yıldırarak ilaç sıkıntısını derinleştirmiştir. 10 milyon Suriyeli sığınmacıya bedava sağlık hizmetinin verildiği ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunum ve standardındaki kalite üçüncü dünya ülkelerinin seviyesine düşmüştür. Dahası sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti’ne sadece 1 yıllık ilaç maliyeti 1 milyar dolara ulaşmıştır. Görünen o ki ülkesinde 2. Sınıf vatandaş muamelesi gören Türk insanının bitmeyen ilaç ve sağlık çilesi artarak devam edecektir. Ne yazık ki acı, çile, yokluk, yoksulluk, açlık, ikinci sınıf vatandaşlık, hastane ve ilaç kuyrukları ile dolu bir ‘Türkiye Yüzyılı’ hepimizi bekliyor.”