“Yapay zekândan alınan ilaç önerilerinin halk sağlığını tehlikeye attığı tartışılmaz bir gerçektir” diyen Başkan Mehmet Akif Yıldız, Yapay zekâ tarafından önerilen ilaçların sağlığı tetiklediği yönünde uyarılarda bulundu.

Yapay Zekâ İle Sağlığınızdan Olmayın

Yıldız, Yapay zekâda önerisiyle alınan ilaç kullanımı birçok olumsuz sonuca sebep olabileceğini gibi kişinin sağlığıyla oynaması yönünde olumsuz etkilerin doğurabileceği yönünde yalnızca ve bu tekitlerin doktor gözetiminde yapılması gerektiği hakkında konuştu.

Yıldız, “Çünkü yapay zekâ sadece sizin verdiğiniz verileri değerlendirebilir ancak sizin hastalığınıza teşhis koyacak olan doktorlarımız birçok parametreyi beraber değerlendirmektedir” dedi.

“İlaç Kullanımı Doktor Gözetiminde Olmalı”

İlaçların yalnızca doktorlar tarafından teşhis üzerine konması ve bunun kişiye özel sağlık duruma göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Yıldız, “Doktorlarımız hastaya ilaç kullanım tavsiyesinde bulunurken hastanın yaşı, cinsiyeti, kronik rahatsızlıkları, sürekli kullandığı ilaçlar, hastalığı öncesi rutininde takip edilir. Hastanın şuan kullandığı ilaçlar, gıda takviyeleri, beslenme düzeni, genetik faktörleri, kan değerleri ve kullanılan birçok görüntüleme yöntemleri gibi birçok parametreyi göz önünde bulundurur” şeklinde konuştu.

Yapay Zekâdan İlaç Almak Uygun Değil

İlaçların aynı zamanda eczanı kontrolünde hangi ilaçların nasıl kullanılacağı ve zamanı konusunda eczacıların kontrolünde açıklanması gerektiğini ifade eden Yıldız, “Ayrıca bu ilaçların kullanımında ilaç etkileşimi gibi faktörleri göz önünde bulundurarak eczacı kontrolünde kullanılması gerekmektedir” dile getirdi.