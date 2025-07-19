Dr. Mehmet Akif Karaarslan ve beraberindeki heyet, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında İl Müdürü Karaarslan acil servis de incelemelerde bulundu.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Berk ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Murat Başkal ile birlikte Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Op. Dr. Murat Başer’i ziyaret etti.

Ziyarette, yeni görevinde başarılar dilenen Op. Dr. Murat Başer, nazik ziyaretlerinden dolayı İl Sağlık Müdürü ve ekibine teşekkür etti.

Karaaslan Acil Polikliniğini İnceledi

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, ziyareti sırasında Yozgat Şehir Hastanesi Acil Polikliniğini de inceledi. Acil servis ziyareti sırasında Başhekim Op. Dr. Murat Başer’in yanı sıra nöbetçi idari şef Uz. Dr. Cihan Koç ve Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şimşek de hazır bulundu.

Acil polikliniğin işleyişi hakkında bilgi alan Dr. Karaarslan, serviste tedavi gören hastalarla da ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti.