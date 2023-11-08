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Okul Müdürü Hüseyin Çetin'den özel eğitim hakkında bilgiler alan Müftü Gülden, daha sonra okul toplantı salonunda özel öğrencilerle bir araya geldi.

İl Müftülüğü Din Görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Gülden "Sabredenler Allah’la Beraberdir” konulu konferans verdi.

Programda Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşaslan, Uğur Bektaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hacı Polat, Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hüseyin Çetin, veliler ve öğrencilerin de katıldığı programda Şube Müdürü Yusuf Özel ve İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Hacı Mehmet Taşçı da hazır bulundu.