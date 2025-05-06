Özel tablo hediye etti

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Aytaş Şahin, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Müdür Şahin, kendi el emeğiyle hazırladığı özel bir tabloyu Altınkaynak’a takdim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi'nin sanatsal ve eğitim alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Altınkaynak, emek verilerek hazırlanan tablo için Şahin’e teşekkür etti.

Görüşme, eğitim ve sanat alanında hayata geçirilebilecek projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.