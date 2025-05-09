Ziyaretin ilk durağı, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bilim ve teknolojiyi ön plana çıkaran 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programı çerçevesinde düzenlenen Bilim Fuarı oldu.

Yerköy Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyen Müdür Altınkaynak, gençlerin bilimsel çalışmalara gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bilimsel gelişim ve araştırma faaliyetlerinin eğitimdeki önemine vurgu yaptı.

İl Millî Eğitim Müdürü Altınkaynak, ziyaretinin devamında Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi tarafından düzenlenen Martı Kitabı Söyleşisi’ne katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Altınkaynak, kitap üzerine yapılan söyleşiyi ilgiyle takip etti ve gençlere okuma kültürünün önemi hakkında tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretleri sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Altınkaynak, eğitimin her kademesinde bilim, kültür ve sanatla iç içe bir anlayışın gelişmesinin eğitimdeki kalitenin arttırılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Altınkaynak, geleceğimizin bilimsel çalışmalara olan ilgisiyle şekilleneceğini belirterek, gençlerin eğitimdeki başarılarına katkı sağlamak için her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.