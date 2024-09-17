İl Müdürü Dr. Şahin, hasta güvenliğinin, hastaların sağlık süreçlerinde önlenebilir zararlardan korunması ve bu riskin en düşük seviyeye indirilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Şahin, Dünya Hasta Güvenliği Günü’nün temel amaçları arasında teşhis hatalarının küresel farkındalığını artırmak, güvenli teşhisin önemine dikkat çekmek ve sağlık hizmetlerinde bu alanda iyileştirmeler yapmak yer aldığını belirtti.

Bu yıl DSÖ’nün belirlediği tema, "Doğru yap, güvenli hale getir!" sloganıyla hasta güvenliği için teşhisi iyileştirmeye odaklandığını dile getiren Şahin, teşhis sürecindeki doğruluk ve zamanlamanın hasta güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekiliyor dedi.

HASTALAR VE AİLELERE DSÖ’DEN ÖNERİLER

Dr. Şahin, DSÖ’nün bu yılki teması kapsamında hastalara ve ailelerine şu önerileri sıraladı: “Teşhis sürecini ve sağlık ekibinin atacağı adımları tam olarak anlayın, sağlık geçmişinizi eksiksiz paylaşın. Tedavi planlarına uyarak, takip randevularına katılın ve teşhis testlerinin sonuçlarını takip edin. Sağlık durumunuzda beklenmedik bir değişiklik olduğunda bunu hemen sağlık ekibinize bildirin.”

Dr. Şahin, doğru ve zamanında teşhisin hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesindeki önemine dikkat çekerek, teşhis sürecindeki iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.