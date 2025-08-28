Ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Hopur, antrenman süreçlerini yerinde inceledi, sporcuların gelişimlerini takip etti ve başarı dileklerinde bulundu.

İl Müdürü Hopur, genç sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan eğitim programlarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Amacımız, gençlerimizin yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmelerine destek olmak ve onları geleceğin sporcuları olarak yetiştirmektir” dedi.

Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleri ve öğrencilerle sohbet eden Hopur, öğrencilerin motivasyonunu artıracak önerilerde bulundu ve onların sorularını yanıtladı.

Hopur, Sporcu Eğitim Merkezi’nin il genelinde genç yetenekleri keşfetmeye ve Türk sporuna kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.