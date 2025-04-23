Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İnşaat Emlak Birim Sorumlusu Selçuk Doğandemir ile birlikte yapımı devam eden eğitim yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Eğitim Yatırımlarına Yakın Takip4

Merkez Ortaokulu ek binası ve spor salonu inşaat alanlarını ziyaret eden Altınkaynak, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Eğitim Yatırımlarına Yakın Takip3

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İncelemeler sırasında eğitim yatırımlarının planlanan sürede ve kalite standartlarına uygun şekilde tamamlanmasının önemine vurgu yapan Altınkaynak, öğrencilere daha modern ve donanımlı eğitim ortamları sunma hedefiyle çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Muhabir: Alpaslan Demir