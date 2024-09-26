Altınkaynak, tüm sınıf kademelerinde hayata geçirilen “Dilimizin Zenginlikleri” projesi ile öğrencilerin dilin zenginliklerini tanıması amaçlanırken, “Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi” projesi ile dilin kültürel miras olarak kuşaklar boyunca yaşatılmasının hedeflendiği ifade etti.

Türkçe ve dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlar sunmak amacıyla düzenlenen “Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı”nın da başarıyla gerçekleştirildiği belirten Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan “Türkçe Dört Beceri Sınavı”nın Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği (ALTE) tarafından tescillendiği ve uluslararası geçerlik belgesi aldığını söyledi.

Altınkaynak, okul öncesi çocukların dil gelişimini destekleyecek kapsamlı çalışmalar yapıldığını ve lise öğrencilerine yönelik “Cumhuriyet ve Türkçemiz” konulu yarışmalarla dilin önemi hakkında farkındalık yaratıldığını vurguladı.

Dil Bayramı dolayısıyla Türkçenin eşsiz anlatım gücü ve derin birikimiyle nesiller yetiştirme ülkülerinin birincil değerleri olduğunu belirten Altınkaynak, Türkçeye hizmet eden tüm bilim ve sanat insanlarını da şükranla andı.

Altınkaynak, “Her sesi, her sözcüğü engin deryasından bizlere birer armağan olan güzel Türkçemizin bayramı kutlu olsun!” diyerek sözlerini sonlandırdı.