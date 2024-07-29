İl Müdürü Altınkaynak, Akdağmadeni İlçe Millî Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan eşliğinde ilçede Yaz Dönemi Destekleme ve Yerleştirme Kursları (DYK) kurslarının yapıldığı okullarda ve hafızlık kurslarında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyip tavsiyelerde bulundu.3

Altınkaynak’tan Okul Ziyareti5

Yozgat'ta EDP Temmuz Ayı Toplantısı gerçekleştirildi Yozgat'ta EDP Temmuz Ayı Toplantısı gerçekleştirildi

Altınkaynak, ilçede yapımı tamamlanarak yeni eğitim ve öğretim yılında çocukların hizmetinde olacak okulları ziyaret ederek gerekli denetimleri gerçekleştirdi.

Altınkaynak’tan Okul Ziyareti1

Altınkaynak, çalışmalarından dolayı Akdağmadeni İlçe Millî Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan'a, okul idarecilere ve öğretmenlere Yozgat eğitimine sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.

Muhabir: Alpaslan Demir