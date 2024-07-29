İl Müdürü Altınkaynak, Akdağmadeni İlçe Millî Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan eşliğinde ilçede Yaz Dönemi Destekleme ve Yerleştirme Kursları (DYK) kurslarının yapıldığı okullarda ve hafızlık kurslarında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyip tavsiyelerde bulundu.3

Altınkaynak, ilçede yapımı tamamlanarak yeni eğitim ve öğretim yılında çocukların hizmetinde olacak okulları ziyaret ederek gerekli denetimleri gerçekleştirdi.

Altınkaynak, çalışmalarından dolayı Akdağmadeni İlçe Millî Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan'a, okul idarecilere ve öğretmenlere Yozgat eğitimine sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.