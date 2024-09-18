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Altınkaynak, okulla ilgili bilgileri alıp eğitim konularında istişarelerde bulunarak ziyaretini sonlandırdı.

Ziyaret sırasında, Sorgun İlçesi Şefkat Eli Derneği Başkanı Pınar Ünal ve eşi Bekir Ünal tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Sınıfları ziyaret eden İl Müdürü Altınkaynak, okul idaresi ve öğretmenlerle görüşerek eğitim ve öğretim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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