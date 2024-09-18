Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Divanlı Refika Mustafa Kıymazaslan İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Sınıfları ziyaret eden İl Müdürü Altınkaynak, okul idaresi ve öğretmenlerle görüşerek eğitim ve öğretim hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaret sırasında, Sorgun İlçesi Şefkat Eli Derneği Başkanı Pınar Ünal ve eşi Bekir Ünal tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.
Altınkaynak, okulla ilgili bilgileri alıp eğitim konularında istişarelerde bulunarak ziyaretini sonlandırdı.
Muhabir: Alpaslan Demir