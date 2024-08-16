Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 81 ile tanıtımını yaptığı, millî manevi ve değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatı" kapsamda toplantı düzenlendi.

Yozgat genelindeki öğretmenlere bu müfredatın tanıtımını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime alınan formatör öğretmenlere yönelik bilgiler verildi.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında çevrimiçi bilgilendirme toplantısına İl Millî Eğitim Müdürü Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan ve 52 öğretmen katılım sağladı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında, görev alacak öğretmenlere yapılacak eğitimler hakkında bilgi veren İl Müdürü Altınkaynak, tüm katılımcılarımızın İstek ve önerileri dinledi ve katılımcıların sorularını cevaplandırarak toplantı sona erdi.

FORMATÖR ÖĞRETMEN NEDİR, NE DEMEKTİR, KİMDİR?

Bilişim teknolojileri sınıfı bulunan her okul veya kurumda bu sınıfların işletilmesi için sorumlu bulunan bir bilgisayar formatör öğretmeni bulunmaktadır. Formatör öğretmen bilişim sınıfının düzenlenmesi ve işletilmesinde görevli bulunan kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra okulun internet adresinin hazırlanması ve güncellenmesi görevlerini de yerine getirmektedir. Formatör öğretmenler kendi alanında en az 6 saat derse girmek zorundadır. Aynı zamanda diğer öğretmenlere bilişim konusunda rehberlik etmektedir.

FORMATÖR ÖĞRETMEN NE İŞ YAPAR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Formatör öğretmenlerin ne iş yaptığı merak ediliyor. Formatör öğretmenlerin görevleri şu şekildedir:

En az 6 en fazla 10 saat derse girmesi gerekir.

Okul web sitesini yaparak ve bunu güncellemesi gerekir.

Kendi okulunda bilişim ekipmanları alanında ihtiyaçları belirlemesi ve bunu okul müdürüne sunması gerkekir.

Okulun açık olduğu saatlerde bilişim teknolojileri sınıfını açık ve hazır tutması gerekir.

FORMATÖR ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Okulda formatör öğretmen açığının olması durumunda ilk önce bilişim teknolojileri öğretmenleri tercih edilir. Bilişim teknolojileri alanında açık olmaması durumunda ise formatörlük sertifikası bulunan herhangi bir öğretmen başvuru yapabilmektedir. Bu durumda 6 aylık dönem için formatör olarak başvurular arasından seçim yapılır. Bu belge Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 180 saatlik kursu başarı ile tamamlayan öğretmenlere verilir. Kuş sürecinde formatörler donanım ve yazılım konularında eğitim vermektedir. Formatör öğretmen olmak için her branştan öğretmen başvuru yapabilir. Başvuru akabinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Valilik Makamının oluru alınarak görevlendirilirler.

FORMATÖR ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

Formatör öğretmenler sabah saat 08.00’de iş başı yaparak akşam 17:00’da mesaisini bitirmektedir. Bu öğretmenlerin yıllık izinleri ise 20 gündür. Ancak yayınlanan karar doğrultusunda diğer branş öğretmenleri gibi formatör öğretmenlerde yaz tatili yapabilmektedir. Ancak bu süreç içerisinde formatör öğretmenlerin ek ders alması yasaktır.

FORMATÖR ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADARDIR?

Formatör öğretmen olarak çalışan kişiler kendi branşları için alacağı ücretleri almaktadır. Yani tarih öğretmeni olarak görev yapan bir formatör öğretmen kazanması gereken tutarda bir maaş almaktadır. Formatör öğretmen olan kişilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Formatör öğretmenler ek ders ücreti alabilmektedir.