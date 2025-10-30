Ziyarette, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Milli Eğitim Bakanlığı politikaları başta olmak üzere eğitim ve öğretim alanındaki çeşitli konular ele alındı. Öğrenci Ceyda’nın akademik ve sosyal gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, aile ile keyifli ve verimli bir sohbet gerçekleştirildi.

Şube Müdürü Çağlıyan, ziyaret sırasında velilere eğitim süreçleri ve öğrencilerin geleceğe hazırlanması konularında rehberlik edilmesinin önemine dikkat çekti. Ziyaret sonunda, aileye güler yüzlü ev sahipliği için teşekkür edildi.

Okul yönetimi ve öğretmenler, bu tür veli ziyaretlerinin öğrencilerin akademik başarılarını ve sosyal gelişimlerini desteklemede önemli bir rol oynadığını belirtti.