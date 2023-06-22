Arife gününe kadar tam zamanlı olarak faaliyetini sürdürecek olan Boğazlıyan Belediyesi Hayvan Pazarı’na, il dışından hayvan girişlerine izin verilmeyecek.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karara bağlı olarak çevre illerden hayvan girişleri yasaklanan Hayvan Pazarı faaliyetleri hakkında Boğazlıyan Belediye yetkilileri tarafından açıklama yapıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Boğazlıyan Belediyesi Hayvan Pazarı, cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece saat 03.00’dan itibaren hizmet vermeye devam edecektir ve arife gününe kadar tam zamanlı olarak faaliyetini sürdürecektir. ŞAP Hastalığının yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karara istinaden il dışından hayvan girişlerine asla müsaade edilmeyecektir” denildi. Melike Aslı Arslan