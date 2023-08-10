Değişim şart yeni bir kuruluş aşamasında olan Turan Harekâtı Partisi 81 ilde il başkanlarını ve teşkilatlanma anlamında çalışmalarına devam ediyor.

Genel Başkanlığını Vural Eserin yaptığı parti teşkilatlanma adına tüm illeri dolaşarak il başkanlarını belirliyor şuana kadar 48 il başkanlığı görevini yapacak ekip belirlenerek Yozgat’ta ise İl başkanlığı görevi Yaşar Özere verildi.

Turan Hareketi Partisi Yozgat İl Başkanlığına Yaşar Özer yaptığı açıklamada, “Misyonumuz insan hakları, hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel ilkeleri ile ulusal mevzuatımız ışığında adli uyuşmazlıkların toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde tarafsız, bağımsız, güvenilir, insan onuruna uygun bir yaklaşımla, makul bir sürede, etkili ve verimli yöntemlerle nihai olarak çözümlenmesine ve ülke genelinde uygulama birliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. Emeklinin çalışanın haklarını savunmak çiftçimizin ezilmemesine esnafımıza rahat nefes aldırmaktır. Çıktığımız bu yolda inşallah başarılı onurlu ve geleceği parlak olan bir siyasi yaşamımız olur” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir