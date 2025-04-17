Başkan Kandemir, Turgut Özal’ın, milletin gönlünde derin izler bırakan vizyoner duruşu, reformcu kimliği ve cesur kararlarıyla Türkiye'nin kaderini değiştiren bir lider olduğunu belirtti.

Kandemir, “Turgut Özal, yalnızca bir siyasetçi değil; aynı zamanda demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesinin öncüsü olmuştur” dedi.

Özal’ın Türkiye’nin ekonomik yapısındaki dönüşümler ve küresel entegrasyon sürecini başlatan adımları sayesinde Türkiye’nin bugün dünya ile rekabet edebilen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Kandemir, “Serbest piyasa anlayışı ve girişimcilik ruhunu destekleyen politikaları, onun ileri görüşlü bir lider olduğunu ortaya koymuştur. Özal’ın açtığı yollar, Türkiye’nin bugün küresel arenada güçlü bir oyuncu olmasında büyük pay sahibidir” ifadelerini kullandı.

Kandemir, Turgut Özal’ın millet iradesine olan bağlılığını ve vesayet odaklarına karşı duruşunu da hatırlatarak, “O, Türk siyasetinde bir dönüm noktası ve halkla bağını her zaman güçlü tutarak milletimizin geleceğine umutla bakan bir lider olarak hafızalarda yer etmiştir” dedi.

Son olarak, AK Parti olarak Turgut Özal’ın mirasını bir ilham kaynağı olarak kabul ettiklerini belirten Kandemir, “Onun açtığı kalkınma, özgürlük ve demokrasi yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Merhum Turgut Özal’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatırasını saygı ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.