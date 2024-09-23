Aydoğmuş, Yozgat’ın sahipsiz bırakıldığını ve yetkililerin verdikleri sözleri yerine getirmediğini vurgulayarak, şehrin futbol takımı Bozokspor’a sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

"YOZGAT GARİP, KİMSESİZ, SAHİPSİZ!"

Başkan Aydoğmuş, Yozgat’a gelen bakanlar ve vekillerin şehri ciddiye almadıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Yozgat’ta her gün farklı bakanlar ve vekiller gelip gidiyor, ancak Yozgat halkını ciddiye alan yok. Yozgat’a verilen hiçbir söz yerine getirilmedi. Hepsi kuru gürültü içinde boş vaaz verip gidiyor. Yozgat halkı sahipsiz bırakılmış durumda."

BOZOKSPOR İÇİN STAD SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Aydoğmuş, Yozgat Bozokspor’un maçlarını hâlâ ilçe stadında oynamak zorunda bırakıldığını belirterek durumu eleştirdi: "Bozok Spor maçlarını ne zamana kadar ilçe stadında oynayacak? Yetkililerden hiçbir açıklama yok. Bu hafta Bozokspor-Ordu Spor maçını izlemek için Sorgun İlçe Stadı’na gittim. Takımın Başkanı Bahadır Yılmaz ve taraftar grubuyla birlikte maçı izledim. Başkanımız Bahadır Yılmaz’ı, taraftarlarımızı ve sahada göz dolduran Bozokspor oyuncularını tebrik ediyorum. İmkansızlıklar içinde dahi başarıya adanmışlıkları takdire şayan."

"BOZOKSPOR’A SAHİP ÇIKALIM"

Aydoğmuş, Bozokspor’un hak ettiği değeri bulamadığını belirterek Yozgat halkına şu çağrıda bulundu: "Eleştiri yapanlara sesleniyorum: Eğer maçlar Yozgat Merkez’de oynansaydı, taraftarlar stadı doldurur ve Bozokspor bu kadrosuyla evinde daha fazla maç kazanırdı. Yozgat halkı, Bozokspor’un evinde oynadığı maçları izleyin ve statları doldurun. Takımın 12. adamı olarak desteğinizi esirgemeyin, bu destek paradan daha kıymetli."

“YOZGAT ŞEHİR STADI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPIN"

Başkan Aydoğmuş, Yozgatlı yöneticilere ve siyasilere seslenerek Yozgat Şehir Stadı konusunda ciddi bir açıklama beklediğini belirtti: "Sayın valimiz, kıymetli siyasiler, değerli vekiller ve bakanlar, artık abur cubur konuşmayı bırakın ve Yozgat Şehir Stadı konusunda kamuoyuna ciddi bir açıklama yapın. Bu şehir bu sorunun çözümünü hak ediyor."

"İŞ ADAMLARINA VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA ÇAĞRI"

Aydoğmuş, Yozgatlı iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarına da seslenerek Bozokspor’a maddi destek verilmesi gerektiğini ifade etti: "Yozgat’ın kıymetli iş adamlarına sesleniyorum: Bahadır Yılmaz ve yönetimi üzerine büyük yük bindi. Bu yükü hafifletmek için takıma sahip çıkın. Bozokspor’un acilen bir otobüse ihtiyacı var. Ticaret odası, esnaf odası ve iş adamları bir araya gelerek bu ihtiyacı karşılamalı. Bozokspor’un üçüncü ligde başarılı olması ve bir üst lige çıkması, siyasetçilerin, bürokrasinin, iş dünyasının ve Yozgat halkının desteği ile mümkün olacaktır."

"BOZOKSPOR’A DESTEK OLUN, YOZGAT KAZANSIN!"

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, konuşmasını Bozokspor’un başarısının herkesin ortak mücadelesi ile geleceğini belirterek sonlandırdı: "Bütün imkansızlıklara rağmen Bozokspor’a sahip çıkan Başkan Bahadır Yılmaz ve yönetimini tebrik ediyorum. Yozgat Bozokspor’un başarılı olması için el birliğiyle çalışacağız. Bu takım Yozgat’ın, hep birlikte başaracağız. Takımımıza sahip çıkalım, Yozgat kazansın!"