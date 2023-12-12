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Başkan Zararsız, “Bu yönüyle asgari ücret, insanın yaşaması ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari gelir kaynağıdır” dedi.

Zararsız konu ile alakalı yaptığı açıklamada, “Öncelikle bütün çalışanların temsil edildiği adil bir asgari ücret tespit komisyonu oluşturulmalıdır. Asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin yaşam masrafları göz önüne alınarak, günün ekonomik koşullarına ve enflasyon verilerine göre hakkaniyetli bir yaklaşımla belirlenmesini talep ediyoruz. 2024 yılı için belirlenecek olan asgari ücretin şimdiden tüm işçi camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Toplumun ve çalışanların önemli bir kesimini ilgilendiren asgari ücret işçinin ailesiyle beraber insanca yaşayabileceği bir ücrettir. Yapılacak olan asgari ücretin biz işçileri işçi olarak değil bir aile olarak esas alınmasını istiyoruz. Milyonlarca işçi asgari ücretle çalışıyor ve bu insanlar ailelerini geçindiriyor. Bu nedenle TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile çarşı-pazarın enflasyonu aynı değil. Biz çarşı pazarın enflasyonunu dikkate alınarak bir asgari ücret belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye gerçekleri göz önünde bulundurularak öncelikle hayat pahalılığının önüne geçilerek bir rakamın belirlenmesinden yanayız. Hayatın gerçekleri ile bağdaşan bir enflasyon oranı ortaya çıkarsa sadece asgari ücretli değil asgari ücret üzerinde maaş alan işçiler de rahatlayacak. Hak İş olarak çalışma hayatına yönelik aşağıda yer alan taleplerimizin karşılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ülkede vergi sisteminin yeniden ele alınarak, adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesini önemsediklerini vurgulayan Başkan Zararsız, “Bu açıdan, ücretli çalışanların kazançlarının vergi dilimlerinin düşük kalması nedeniyle ellerine geçen net ücretlerinin azalmasının önüne geçecek bir vergi modelinin oluşturulmasını talep ediyoruz. 696 Sayılı KHK Kapsamı dışında bırakılan işçilerin kadroya alınma talebini yineliyoruz. 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesini, iş ve işyeri değişikliği, tayin, nakil ve becayiş haklarının verilmesini talep ediyoruz. 6772 sayılı Kanun uyarınca ilave tediye alamayan Mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışmakta olan işçilere de 52 günlük ilave tediyelerin ödenmesini talep ediyoruz. Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolünün Belediye ve Şirketlerinde çalışan işçilere de uygulanmasını ve Yüksek Hakem Kurulu’nun Kamu Çerçeve Protokolünün uygulanmamasına ilişkin aldığı kararların geri çekilmesini talep ediyoruz. Mevsimlik, geçici ve kamu işçileri ile kampanya işçilerinin kadroya geçiş kriterleri, çalışma süreleri ve sosyal güvenlik haklarına ilişkin kalıcı çözümler getirilmesini talep ediyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve sendikalaşmanın desteklenmesi için, sosyal diyalog mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini önemle vurguluyoruz. Emekli aylıklarının alt tabanının asgari ücret düzeyine çekilmesini ve enflasyon ile ilave zamlar dikkate alınarak artışlarının yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.